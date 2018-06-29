أطلق تطبيق "انستغرام" المملوك لشركة "فيسبوك" مؤخراً عدداً من الميزات الجديدة داخل التطبيق.

ومن أبرز الميزات الجديدة، هي مكالمات الفيديو الجماعية، التي تسمح للمستخدم بالدردشة مع ما يصل إلى أربعة أصدقاء في كل مرة، مباشرة من خلال الرسائل المباشرة، عن طريق الضغط على أيقونة الكاميرا الجديدة في الزاوية اليمنى، وهذه الميزة متوفرة الآن عبر نظامي iOS و Android.

وأثناء دردشة الفيديو، يمكنك تصغير الفيديو والقيام بأشياء أخرى على Instagram، كما يتم توسيع الفيديو مع انضمام المزيد من الأشخاص، وإذا كانت هناك محادثة نشطة، سيتحول لون رمز الكاميرا إلى اللون الأزرق لإعلامك بذلك، يمكنك بعد ذلك الانضمام إذا كنت ترغب في ذلك، ولا توجد حدود طول لدردشات الفيديو الجماعية الجديدة على انستغرام.

كما أنه يمكن إشراك أي شخص تريده داخل الدردشة، ولكن لن يتمكن الأشخاص المحظورون من الدردشة معك عبر الفيديو، ومن الممكن تجاهل أشخاص محددين.

أما الميزة الثانية الجديدة فهي فلاتر جديد للصور، وقد أضاف تطبيق "انستغرام" بعض تأثيرات الكاميرا الجديدة، والتي صممها أمثال أريانا غراندي، و Buzzfeed، و Liza Koshy، وBaby Ariel، و NBA، ويجب أن تتابع أيًا من هذه الحسابات حتى ترى تلقائيًا تأثيراتها في كاميرتك، وتوفر التأثيرات الجديدة للمستخدمين القدرة على إجراء تغيرات مسلية في مظهر صورهم قبل نشرها.

ومن التحديثات التي تم ادخالها على التطبيق، شكل جديد لقسم Explore، فمنح "انستغرام" قسم explore تجديداً، عبر قنوات تمنحك طرقًا أفضل لاكتشاف المشاركات حول الأشياء التي تهتم بها، فهي تتيح لك مزايا جديدة للتنقل في المشاركات وفقا للأمور التي ترغب أكثر في مشاهدة أشياء عنها، مثل الفن والرياضة والجمال والأزياء، فضلا عن قائمة من الهاشتاغات المقترحة.

يشار الى ان عدد المشتركين الفعليين في تطبيق انستغرام بلغ حديثا مليار مستخدم شهريًا.

سيريانيوز