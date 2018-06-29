كشف موقع "فيسبوك" عن قيامه ببعض الخطوات، لتخفيف سياسة حظر المنتجات والخدمات المالية المرتبطة بالعملات الالكترونية، والتي سبق وكشف عنها في كانون الثاني الماضي.

وكتب مدير إدارة المنتجات في فيس بوك روب ليثرن، بإحدى المدونات الرسمية، إن "شبكة التواصل الاجتماعي الأكبر في العالم بحثت عن أفضل طريقة لتحسين هذه السياسة، للسماح بوجود بعض الإعلانات مع ضمان أنها آمنة".

وأضاف ليثرن أنه ابتداءً من 26 حزيران، سيقوم "فيسبوك" بتحديث سياسته للسماح بالإعلانات التي تروّج للمحتوى المشفر والمحتوى ذو الصلة بالمعلنين المعتمدين مسبقًا، مؤكدا أن الشركة ستواصل منع أي إعلانات مخالفة.

ويُطلب من المعلنين تقديم طلب إلى "فيسبوك" إذا كانوا يرغبون في عرض إعلانات على المنتجات والخدمات التي يقدمونها، حتى يتمكن من تقييم أهليتهم، بما في ذلك أي تراخيص حصلوا عليها، وما إذا كان يتم تداولهم في البورصة العامة ، وغيرها من الخلفيات العامة ذات الصلة على أعمالهم.

وكان "فيسبوك" أعلن عن سياسة واسعة النطاق في كانون الثاني 2018، حظرت بموجبها الإعلانات التي تروّج للمنتجات والخدمات المالية التي ترتبط بشكل متكرر بممارسات ترويجية مضللة أو خادعة للعملات الرقمية.

سيريانيوز