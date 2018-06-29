كشف تقرير حديث أن شركة "سناب" المطورة لتطبيق سناب شات تعمل حالياً على إطلاق منصة ومتجر جديد للألعاب خلال الأشهر المقبلة.

وجاء في تقرير نشره موقع "تك تايمز" الأمريكي، انه من المقرر أن يكون متاحاً بشكل مدمج داخل تطبيق سناب شات، ما يعنى أن هناك مجموعة من الألعاب التي ستكون متاحة حصرياً داخل التطبيق عبر المتجر الجديد.

وبين الموقع ان المنصة الجديدة ستكون متاحة لعدد محدود من المطورين الموثوقين، ولن تكون متاحة للجميع في البداية.

وكشفت مجموعة من الأشخاص المطلعين على هذا الأمر، أن الشركة الأمريكية تعمل على إطلاق المنصة الجديدة منذ أشهر طويلة.

وتعيش "سناب شات" حرباً شرسة مع التطبيقات الاجتماعية الاخرى، من أجل البقاء في المنافسة في ظل وجود "انستغرام" و"فيسبوك".

سيريانيوز