طرحت شركة "أبل" تطبيقها المجاني Schoolwork رسميا على أجهزة أيباد، والمخصص للمعلمين.

وبين موقع "تك كرانش" الأمريكي، ان التطبيق يتيح للمعلمين استخدام أجهزة الأيباد الخاصة بهم لإنشاء وتوزيع المهام الدراسية لطلابهم والتعاون معهم وتتبع تقدم الطلاب الفرديين، مما يجعل العملية بسيطة وتشبه كتابة بريد إلكتروني.

وبينت "أبل" انه يمكن استخدام تطبيق Schoolwork جنبًا إلى جنب مع التطبيقات التعليمية الأخرى، مثل Explain Everything وGeoGebra و Tynker و Kahoot ، والتى يمكن للمعلمين من خلالها تعيين مهام مختلفة لطلابهم.

وتسهل القدرة على تعيين المهام داخل التطبيق، عمل المعلمين في تتبع مدى أداء الطلاب لمهمة معينة، وليس مجرد مراقبة استخدامهم للتطبيق بشكل عام، مما يسمح لهم بتخصيص تجارب التعلم لكل طالب.

سيريانيوز