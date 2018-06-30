سقطت عدة قذائف صاروخية، يوم السبت، على حيي الكاشف وشمال الخط بمدينة درعا، متسببة بأضرار مادية فقط.

وقالت وكالة (سانا) الرسمية إن "مجموعات ارهابية منتشرة في درعا البلد وبلدة النعيمة بالريف الشرقي، اطلقت اليوم قذائف صاروخية على حيي شمال الخط والكاشف ما تسبب بإلحاق أضرار مادية بالممتلكات العامة والخاصة دون وقوع إصابات بين المواطنين".

وأصيب يوم الجمعة، 3 أشخاص بجروح ووقع دمار كبير في بعض منازل المواطنين نتيجة سقوط القذائف حي درعا المحطة.

وتتعرض مناطق خاضعة لسيطرة الجيش النظامي في درعا لاستهداف بالقذائف بشكل مستمر، مصدرها مناطق سيطرة المسلحين، ما يؤدي لاضرار مادية وسقوط ضحايا.

سيريانيوز