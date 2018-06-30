قال مفاوضون من المعارضة السورية، يوم السبت، إن المعارضة بدأت محادثات مع روسيا بشأن اتفاق يخص مناطق في محافظة درعا جنوب سوريا.

ونقلت وكالة (رويترز) عن مفاوضين قولهم أن "لجنة تضم ستة أعضاء من المدنيين والعسكريين وشكلها مقاتلو معارضة في الجنوب عقدت اجتماعا تمهيديا على الحدود الإدارية لمحافظة السويداء المجاورة".

وقال الناطق الرسمي باسم غرفة العمليات المركزية التي أسستها الجماعات الرئيسية التابعة لـ"الجيش الحر" في جنوب سوريا إبراهيم الجباوي، "اللجنة عقدت اجتماعها الأول مع الجانب الروسي الذي قدم مطالبه".

ولفتت الوكالة الى انه من المتوقع إجراء جولة ثانية من المحادثات يوم السبت.

وتحدثت تقارير إعلامية يوم الجمعة عن التوصل الى اتفاق لوقف اطلاق النار جنوب سوريا.

وقال مصدر أردني مسؤول يوم الجمعة أن هناك "تقارير مؤكدة" حول وقف إطلاق النار بجنوب سوريا، ومن المتوقع أن تؤدي هذه الهدنة إلى "المصالحة" في المنطقة.

وكان الجيش النظامي بدأ حملة عسكرية منذ أكثر من أسبوعين لاستعادة جنوب البلاد بالتزامن مع مباشرة النظام عمليات مصالحة وطنية انضمت إليها بلدات وقرى في محافظات السويداء ودرعا والقنيطرة في المنطقة.

سيريانيوز