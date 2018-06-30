دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يوم السبت، جميع الأطراف إلى وقف فوري للأعمال القتالية في جنوب غربي سوريا.

وقالت هيئة الأمم المتحدة في بيان إن "الأمين العام قلق للغاية إزاء الهجوم العسكري في جنوب غربي سوريا وتزايد عدد الضحايا بين السكان، ويدعو إلى وقف فوري للعمليات القتالية".

ودعا غوتيريش "جميع الأطراف إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، واتفاق عام 2017 حول إنشاء منطقة تخفيف التوتر في الجنوب السوري".

وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، قالت الجمعة، أن عدد النازحين بجنوب سوريا من جراء القتال هناك وصل إلى 160 ألف شخص.

و حذر مفوض الأمم المحتدة السامي لحقوق الانسان الامير زيد بن رعد يوم الجمعة، من وقوع "كارثة" في محافظة درعا جنوب سوريا، في ظل التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة، مناشدة كافة الأطراف بتوفير ممر آمن لمن يرغبون في النزوح.

وتحدثت تقارير إعلامية يوم الجمعة عن التوصل الى اتفاق لوقف اطلاق النار جنوب سوريا.

وكان الجيش النظامي بدأ حملة عسكرية منذ أكثر من أسبوعين لاستعادة جنوب البلاد بالتزامن مع مباشرة النظام عمليات مصالحة وطنية انضمت إليها بلدات وقرى في محافظات السويداء ودرعا والقنيطرة في المنطقة.