قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، الجمعة، أن "موسكو لا تعرف ما هو أساس معلومات وسائل الإعلام حول سعي ترامب خلال اللقاء في هلسنكي إلى عقد صفقة بشأن سوريا".

ونقلت وكالة (سبوتنيك) الروسية عن بيسكوف ،قوله "لا أفهم على أي أساس بنيت تقارير (سي ان ان) "إننا لا نعلم شيئا حول الموضوع. هي تقول إن ترامب يستعد لذلك، ونحن لا نعلم ما سيقوم ترامب به ".

وأضاف بيسكوف "ليس هناك شك لدى الكرملين بقيام الرئيسين بمناقشة سوريا بشكل شامل ".

وأفادت الأنباء، في وقت سابق، أن بوتين وترامب اتفقا على عقد لقاء شخصي، في تموز المقبل في هلسنكي ،وتجدر الإشارة إلى أن الاجتماع الثنائي بين رئيسي روسيا والولايات المتحدة هذه المرة، ليس مرتبطا بأحداث دولية، لذلك يمكن اعتباره كأول قمة مشتركة.

وكانت قناة "سي إن إن" قد نقلت عن مصادر دبلوماسية أن ترامب يعتزم التوصل إلى اتفاق مع بوتين لسحب القوات الأمريكية من سوريا في أقرب وقت ممكن ، كما سيسمح للسلطات السورية باستعادة السيطرة على الأراضي في مناطق الحدود مع الأردن مقابل ضمانات روسية بعدم ملاحقة دمشق للمسلحين الموجودين هناك والسماح لهم بمغادرة المنطقة، كذلك فإن إخراج إيران من الجنوب ثم إنهاء الدور الإيراني في كامل سوريا جزء من خطة ترامب.

وكشفت صحيفة (الشرق الأوسط)، نقلا عن مصادر دبلوماسية غربية، أن دولاً أوروبية غير مرتاحة لتفاهمات حول عدة أمور تخص الشأن السوري بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، خلال لقائهما المرتقب في هلسنكي الشهر المقبل.

وكانت الخارجية الروسية أعلنت، في وقت سابق من يوم الجمعة، أن أي تقارب روسي أمريكي سيساعد في تسوية الأوضاع في سوريا.

ومن المقرر عقد قمة تجمع بين الرئيسين الامريكي و الروسي في هلسنكي في 16 من شهر تموز المقبل، حيث سيبحثان عدة ملفات من بينها الوضع السوري.

سيريانيوز