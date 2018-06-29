أعلن مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، أن واشنطن ليس بوسعها أن تؤكد إحلال الهدنة في جنوب سوريا، والتي تحدثت عنها مصادر أردنية.

ونقلت وكالة (رويترز) عن المسؤول الأمريكي ،قوله "ليس بوسعنا تأكيد صحة التقارير حول الهدنة. وعلى حد معرفتنا، فإن القتال بجنوب غربي سوريا لا يزال مستمرا، فيما يواصل النظام السوري وروسيا قصف المنطقة ".

واشار المسؤول في الخارجية الأمريكية أن الوضع في المنطقة "لا يزال مظلما ".

وكانت وكالة (رويترز) قد نقلت في وقت سابق من يوم الجمعة، عن مصدر أردني مسؤول ،قوله أن هناك "تقارير مؤكدة" حول وقف إطلاق النار بجنوب سوريا، ومن المتوقع أن تؤدي هذه الهدنة إلى "المصالحة" في المنطقة.

كما أكدّ وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن عمّان تتعاون مع جميع الأطراف المعنية، بما فيها روسيا والمعارضة السورية، من أجل ضمان وقف إطلاق النار في جنوب البلاد.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يشن فيه الجيش النظامي حملة عسكرية منذ أكثر من أسبوعين لاستعادة جنوب البلاد بالتزامن مع مباشرة النظام عمليات مصالحة وطنية انضمت إليها بلدات وقرى في محافظات السويداء ودرعا والقنيطرة في المنطقة

سيريانيوز