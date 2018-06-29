سقط ضحايا جراء حادثة اطلاق نار داخل مقر صحيفة أمريكية بمدينة أنابوليس، عاصمة ولاية ماريلاند القريبة من واشنطن

ونقلت وسائل اعلام عن مسؤولين امريكيين ان 5 قتلى سقطوا واصيب اخرون بالرصاص في مكتب صحيفة في أنابوليس.

واعلنت الشرطة الامريكية انها تمكنت من القاء القبض على المشتبه به، مع وجود كثير من الضحايا في موقع الحادث.

واضافت الشرطة ان "الرجل رفض التعاون مع ضباط الشرطة"، فيما اوضح مصدر بالشرطة لشبكة "سي بي إس نيوز" إنه "جرح" أطراف أصابعه لتجنب الكشف عن هويته، فيما عثر معه على قنابل يدوية وقنابل دخان مزيفة كانت في حقيبة ظهر.

وذكر تقرير أمريكي أن "مسلحا أطلق النار على "عدة موظفين" داخل مقر الصحيفة من خلال باب زجاجي."

و سبق و ان شهدت الولايات المتحدة الأمريكية عدة حوادث إطلاق نار و طعن وحوادث سير ما أدى لوقوع ضحايا.