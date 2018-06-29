رفع الجيش الإسرائيلي، يوم الجمعة، حالة التأهب على الحدود الشمالية، في ظل تصاعد العمليات العسكرية عفي منطقة الجنوب السوري.

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وذكرت صحيفة (هآرتس" العبرية ) أن "إسرائيل لا تتوقع مواجهة مباشرة مع الجيش السوري، لكنها تستعد لاحتمال حدوث آثار غير مباشرة من هجوم النظام، بمساعدة من روسيا وإيران، على منطقة درعا، التي لا تبعد سوى 60 كلم عن الحدود الشمالية".

واشارت الصحيفة الى "توجه رئيس أركان الجيش، غادي آيزنكوت إلى واشنطن مساء الخميس؛ لإجراء لقاء سريع مع نظيره الأمريكي"..

وكانت اسرائيل أطلقت منذ ايام صاروخا من طراز "باتريوت" على طائرة دون طيار قادمة من سوريا، إلا أنه لم يصبها.

ويشن الجيش النظامي منذ أيام عملية عسكرية ضد مقاتلي المعارضة في مناطق بالقنيطرة وريف درعا بجنوب غرب البلاد المتاخمة للخط الفاصل بين سوريا و الجولان المحتل، رغم تحذيرات وضغوطات دولية بوقف القصف والالتزام باتفاق "خفض التصعيد"..