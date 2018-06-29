حمل وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، يوم الجمعة، روسيا وإيران والولايات المتحدة المسؤولية عن عمليات الانتهاكات الأخيرة التي تجري في الجنوب السوري.

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وقال أوغلو، في مقابلة تلفزيونية، نشرتها وسائل اعلام تركية، ان "النظام السوري هاجم هذه المناطق، من أبرم هذه الاتفاقيات؟ روسيا والولايات المتحدة"، وشدد على أنه "في حال خرق هذه الاتفاقيات فإن اجتماعات جنيف وأستانة وسوتشي لا معنى لها".

وكان الناطق باسم الخارجية التركية، حامي أقصوي ، دان في وقت سابق اليوم، العمليات العسكرية التي تشن على منطقة جنوب سوريا، داعيا المجتمع الدولي للتدخل لوقف تلك الهجمات فوراً، واعتبر ان مايجري في المنطقة يقوض الحل السياسي بسوريا.

ويواصل الجيش النظامي حملته العسكرية، والتي بدأها منذ اسبوع، ضد فصائل معارضة، في جنوب سوريا لاسيما في مناطق بريف درعا، مما أدى إلى سقوط ضحايا، وسط حركة نزوح من أهالي المناطق، فيما تحدثت مصادر مؤيدة عن تقدم حققه النظامي في المنطقة.

ويحظى الجنوب السوري في الوقت الحالي باهتمام دولي مكثف، عقب الأنباء عن استقدام الجيش النظامي منذ أسابيع تعزيزات عسكرية إلى مناطق سيطرته، لشن عملية عسكرية، في حال فشلت المفاوضات.

ويخضع الجنوب السوري لاتفاق خفض التوتر المبرم بين الدول الضامنة( تركيا وروسيا وإيران) في تموز 2017، بالعاصمة الكازاخستانية أستانا.