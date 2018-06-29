أعلنت وزارة الخارجية الروسية، يوم الجمعة، أن وقوع حوادث بين العسكريين الروس والأمريكيين في سوريا، يعد أمراً مستحيلاً.

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ونقلت وكالة (نوفوستي) عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين قوله ان "لايمكن أن تكون هناك اشتباكات أو مواجهة مباشرة مع الامريكان، إننا نتعاون معهم وننسق أعمالنا معهم، بما في ذلك بمساعدة مركز عمان الذي نقوم فيه نحن والأمريكيون والأردنيون بتبادل المعلومات".

وكانت قاعدة حميميم الروسية اعلنت سابقاً انه انه لا يمكن اتمام العملية السياسية في سوريا في ظل تواجد قوات أجنبية بصفة غير شرعية في البلاد، معربة عن الامل بأن يتم خروج هذه القوات، منعاً لحدوث صدام مباشر قد يطيل من أمد الصراع في سوريا.

ووقعت روسيا والولايات المتحدة على مذكرة منع الحوادث وضمان سلامة الطيران بينهما في سماء سوريا، في تشرين الأول 2016، وتنص على تنسيق وتبادل المعلومات حول الطلعات الجوية والعمليات العسكرية بين الجيشين الروسي والأمريكي.