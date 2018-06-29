دانت السلطات التركية، يوم الجمعة، العمليات العسكرية التي تشن على منطقة جنوب سوريا، داعية المجتمع الدولي للتدخل لوقف تلك الهجمات فوراً.

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وأعرب الناطق باسم الخارجية التركية، حامي أقصوي، في بيان ، نشرته وكالة (الأناضول)، عن "حزنه العميق، وقلقه الشديد حيال تصاعد الهجمات على درعا والقنيطرة."

وأشار أقصوي إلى أن "هجمات النظام السوري على المناطق المذكورة أسفرت عن مقتل عشرات المدنيين ".

ودان أقصوي "بشدة هذه الهجمات اللاإنسانية، التي تقوض الجهود المبذولة في أستانا وجنيف للحد من العنف في المنطقة، وإيجاد حل سياسي للأزمة"، داعياَ "الدول الضامنة الأخرى لاتفاقية أستانا والمجتمع الدولي للتدخل لوقف تلك الهجمات".

ويواصل الجيش النظامي حملته العسكرية، والتي بدأها منذ اسبوع، ضد فصائل معارضة، في جنوب سوريا لاسيما في مناطق بريف درعا، مما أدى إلى سقوط ضحايا، وسط حركة نزوح من أهالي المناطق، فيما تحدثت مصادر مؤيدة عن تقدم حققه النظامي في المنطقة.

ويحظى الجنوب السوري في الوقت الحالي باهتمام دولي مكثف، عقب الأنباء عن استقدام الجيش النظامي منذ أسابيع تعزيزات عسكرية إلى مناطق سيطرته، لشن عملية عسكرية، في حال فشلت المفاوضات.

واتفقت روسيا والأردن والولايات المتحدة، في تموز 2017، على إنشاء منطقة لخفض التوتر العسكري بجنوب غرب سوريا، تضم محافظات درعا والقنيطرة والسويداء.

ويخضع الجنوب السوري لاتفاق خفض التوتر المبرم بين الدول الضامنة( تركيا وروسيا وإيران) في تموز 2017، بالعاصمة الكازاخستانية أستانا.