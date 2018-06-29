حدد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، يوم الخميس، عدة خطوات للتصدي للإرهاب ولظاهرة "المقاتلين الإرهابيين الأجانب" .

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واشار الجعفري، في بيان ألقاه باسم وفد سوريا المشارك في المؤتمر الأممي رفيع المستوى لرؤساء أجهزة مكافحة الإرهاب في الدول الأعضاء، ونشرته وكالة (سانا)، الى ان الخطوات تتضمن "إنشاء آلية دولية تنفيذية تضم ممثلين عن الأجهزة والمؤسسات الحكومية المختصة في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.

ولفت الجعفري الى ان مهام الالية يجب ان يكون "رسم خطوات عملياتية تشريعية وقانونية واستخباراتية وأمنية وأخرى اجتماعية وتعليمية وإعلامية في هذا المجال".

ورأى الجعفري أنه "يجب أن يكون لجهاز الإنتربول دور أساسي ضمن هذه الآلية بما يشمل تفعيل أنظمة الإنذار المبكر ورفع وتيرة تبادل المعلومات والاستفادة من قاعدة البيانات المتوفرة لدى الإنتربول"

وشدد الجعفري على "إنشاء مراكز تنسيق وارتباط مشتركة بين الدول من أجل تبادل المعلومات حول العناصر المتطرفة والإرهابية الأجنبية وذلك من خلال عملية تضم ضباط الاستخبارات المختصين بالموضوع".

كما أكد على "أهمية تبادل المعلومات ومتابعة تحركات الأجانب العائدين من القتال وإعادة تأهيلهم عبر عملية تشمل ضمان المساءلة والمحاكمة العادلة في إطار احترام سيادة القانون على الصعيدين الدولي والوطني".

ويقاتل في سوريا منذ اندلاع الأزمة السورية عام 2011 عشرات الآلاف من المقاتلين العرب و الأجانب منهم من يحارب في صفوف تنظيم "الدولة الإسلامية " (داعش) و تنظيم "جبهة النصرة" المدرجين على قائمة الإرهاب.