أعلنت وزارة الخارجية الروسية، يوم الخميس، ان اجتماع جديد وفق صيغة أستانا حول سوريا سيعقد في مدينة سوتشي الروسية، يومي 30 و31 في شهر تموز المقبل.

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ونقلت وسائل إعلام روسية عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين قوله "عندما كنا في آخر لقاء لأستانا قررنا أن اللقاء القادم سيجري في سوتشي في آخر يومين من تموز..هذا متفق عليه بالفعل".

وأضاف فيرشينين انه "الاجتماع سيضم الدول الضامنة الثلاث (روسيا وتركيا وإيران) وسيكون هناك مراقبون وستكون الأطراف السورية".

وعقدت الجولة التاسعة من محادثات استانا بشأن سوريا يومي 14-15 أيار الماضي، بمشاركة الدول الضامنة الثلاث، روسيا وتركيا وإيران، إضافة إلى وفد النظام والمعارضة، بينما حضر الجولة وفد الأمم المتحدة برئاسة المبعوث الأممي الخاص لسوريا ستيفان دي ميستورا ووفد الأردن بصفة مراقبين، مع غياب ممثل الولايات المتحدة .

واتفقت الدول الضامنة للهدنة في سوريا (روسيا وإيران وتركيا) على عقد الاجتماع المقبل بمدينة سوتشي الروسية في تموز 2018.