فقدت أفريقيا آخر ممثل لها بمونديال روسيا بعد خروج منتخب السنغال ظهر الخميس إثر خسارته المخيبة أمام كولومبيا بنتيجة صفر-1 في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثامنة.

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وخرجت السنغال، المتساوية مع اليابان في النقاط وفارق الأهداف والأهداف المسجلة، بفارق عدد البطاقات الصفراء (4 مقابل 6). وتأهل اليابانيون برفقة الكولومبيون رغم خسارتهم أمام بولندا بنفس النتيجة.



بات منتخب السنغال أول فريق يودع منافسات كأس العالم بسبب اللعب النظيف. وانهزم لاعبو المدرب أليو سيسيه ظهر الخميس أمام كولومبيا بنتيجة صفر-1 في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثامنة على ملعب سامارا، ليتساووا مع اليابان في عدد النقاط وفارق الأهداف والأهداف المسجلة.



إلا أن فارق البطاقات الصفراوات (4 لليابان و6 للسنغال) حسم هوية الفريق الذي يرافق كولومبيا للدور ثمن النهائي. وما يزيد من إحباط وخيبة أمل السينغاليين هو أن "الساموراي الزرق" خسروا في الوقت ذاته وبالنتيجة ذاتها أمام بولندا في فولغوغراد.



وبفضل فوزه على بولندا في الجولة الأولى وتعادله أمام اليابان في الجولة التي تلتها، كان منتخب السنغال بحاجة للتعادل لضمان تأشيرة المرور إلى الدور المقبل، أو في حال خسارته تزامنا مع خسارة اليابان في المباراة الثانية من المجموعة أمام بولندا بفارق أهداف أكبر.