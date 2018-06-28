قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، الخميس, أن القمة بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب، ستتناول قضية سوريا وملفات أخرى بالشرق الأوسط.

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وقال نيبينزيا، في مؤتمر صحفي عقده في مقر الأمم المتحدة بنيويورك انني "لست مطلعا بشكل جيد على أجندة اللقاء، والعمل عليها لا يزال جاريا، لكنني أعتقد أنه سيركز بالدرجة الأولى على العلاقات الثنائية بين بلدينا والتي يرغب في تحسينها، لكننا لن نتجنب أيضا الأجندة الدولية وقضاياها العادية وهي سوريا والوضع في الشرق الأوسط بشكل عام وخطة العمل المشاركة الشاملة (الخاصة بالاتفاق النووي مع إيران) وأوكرانيا وإلى غيرها".

وأعرب نيبينزيا عن أمله في أن يكون هذا اللقاء "فقط بداية" لتنشيط الاتصالات بين البلدين، مضيفا انه "من الضروري أن يجري على إثره حوار مكثف على جميع المستويات".

ورجحت وسائل إعلام غربية سابقا، أن يعقد اللقاء بين بوتين وترامب في شهر تموز القادم، وبالتالي، وفقا لمصادر وكالة بلومبرغ، فهناك احتمالان لمثل هذا الاجتماع، قبل قمة الناتو، التي ستعقد في 11 تموز في بروكسل، وبعد زيارة ترامب إلى المملكة المتحدة في 13 تموز.