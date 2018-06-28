أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الاربعاء، مباحثات مع مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي، جون بولتون، حول عدة ملفات منها الوضع السوري.

ونقلت وكالة (سبونتيك) عن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف قوله، في تصريحات صحفية، ان " الطرفين بحثا العلاقات الروسية الأمريكية، بما فيها الإعداد لقمة بوتين — ترامب، والمشاكل الإقليمية مع التركيز على سوريا، والأزمة الداخلية في أوكرانيا، وكوريا الشمالية، والموقف المتعلق بقرار الولايات المتحدة بالانسحاب من خطة العمل الشاملة المشتركة الخاصة بالبرنامج النووي الإيراني".

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اجرى، يوم الأربعاء، مباحثات مع مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي، حول الأوضاع في سوريا.

وتهدف زيارة المسؤول الامريكي الى موسكو لمناقشة عقد اجتماع محتمل بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين

ومن المقرر ان يعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اجتماعه في العاصمة الفنلندية هلسنكي، مع نظيره الروسي، بعد قمة الناتو التي ستعقد من 11 إلى 12 تموز المقبل في بروكسل.