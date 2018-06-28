كشف متحدث باسم الحكومة الفرنسية، إن الرئيس ايمانويل ماكرون، عين سفير باريس في طهران مبعوثاً شخصياً جديداً له إلى سوريا.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية بنجامان غريفو أن "السفير سينيمو سينهي مهامه كسفير لفرنسا في طهران، وسيباشر مهامه الجديدة اعتبارا من 27 آب القادم".

وأكد المتحدث أن "فرنسا لا تعتزم فتح سفارة في سوريا، علما بأنها أغلقت سفارتها في دمشق، ولكنها لم تقطع العلاقات الدبلوماسية بشكل رسمي مع سوريا".

كما عين ماكرون، المسؤول الحالي عن الملف السوري في وزارة الخارجية الفرنسية فرانك جيليه، سفيرا لفرنسا لدى قطر.

وفرانسوا سيمينو من مواليد عام 1957، وهو مسؤول سابق في الاستخبارات العسكرية الفرنسية، وعمل في وقت سابق في تونس والأردن ولبنان. وفي نيسان عام 2016 عين سفيرا في طهران.

سيريانيوز