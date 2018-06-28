أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الخميس، عن عودة عدداً من الطائرات الحربية والمروحيات والجنود الروس من سوريا، خلال الأيام الماضية

ونقلت وكالات عن بوتين قوله ان "13 طائرة حربية، و14 مروحية، و1140 عسكريا روسيا، غادروا سوريا خلال الأيام القليلة الماضية".

وأكد بوتين أثناء مراسم احتفالية أقيمت تكريما لخريجي الجامعات العسكرية الروسية، على "ضرورة الاستفادة من الخبرات التي اكتسبتها القوات الروسية في في سوريا بمناهج تدريب العسكريين في روسيا".

وجاء حديث الرئيس الروسي، في وقت عادت فيه يوم الخميس، مروحية جديدة من طراز "كا-52" عادت بطاقمها من سوريا إلى روسيا، بحسب تصريح للدفاع الروسية.

وكان بوتين وخلال زيارة مفاجئة وقصيرة الى سوريا في كانون الأول 2017، أمر ببدء سحب مجموعة من القوات الروسية من سوريا الى نقاط مرابطتها الدائمة.

وكان الرئيس الروسي قرر سحب الجزء الأكبر من مجموعة القوات الروسية في آذار 2016، وذلك بصدد نجاح تنفيذ المهام، الأمر الذي حدث بالفعل في نيسان 2017 حيث جرى تخفيض حجم القوات الروسية العاملة في سوريا وسحب نصف قواتها الجوية.

يشار إلى أن روسيا بدأت في 2015 عملية عسكرية بسوريا، واتخذت من قاعدة حميميم بريف اللاذقية مقراً لها، حيث قدمت الدعم للجيش النظامي ما ساهم في تغير موازين القوى لصالحه واستعاد السيطرة على مساحات كبيرة من الأراضي.

سيريانيوز