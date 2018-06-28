بدأت، صباح الخميس، عملية خروج دفعة تضم 400 نازح سوري من بلدة عرسال اللبنانية الى سوريا.

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وذكرت قناة (المنار)، عبر موقعها الالكتروني، ان "الاجراءات تتواصل لعودة 400 نازح سوري من عرسال الى سوريا".

واعلنت وسائل اعلام عن بدء عملية نقل دفعة من اللاجئين تضم نحو 400 شخص ممن كانوا يقيمون في مخيمات بلدة عرسال عند الحدود اللبنانية.

وستتجه الحافلات التي تقل الدفعة الحالية من اللاجئين نحو بلدات القلمون الغربي السورية عبر حاجز وادي حميد وتحت إشراف الجيش اللبناني وفريق تابع لمفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، فيما يتولى جهاز الأمن العام اللبناني مهمة التنسيق الميداني لإتمام هذه العملية.

من جهتها، أفادت قناة (الميادين) أن "هناك 3600 نازح طلبوا العودة إلى سوريا تمت الموافقة على 300 منهم، والأمن العام اللبناني يدقق في هويات العائدين السوريين".

وكان الأمن العام اللبناني اعلن، يوم الأربعاء، أن 400 نازح سوري من عرسال سيعودون، غداً الخميس، الى بلادهم، بالتنسيق مع مفوضية اللاجئين.

ودعا الرئيس اللبناني وساسة لبنانيون اللاجئين إلى العودة إلى "المناطق الآمنة" حتى قبل التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب بعدما استعاد الجيش السوري مزيدا من الأراضي.

وتم نقل بضعة مئات من اللاجئين من منطقة شبعا في جنوب لبنان إلى سوريا في نيسان الماضي في عملية أشرف عليها الأمن العام بالتنسيق مع الحكومة السورية.

وسبق أن أعلنت مفوضية اللاجئين الأممية، أن عدد اللاجئين السوريين في لبنان بلغ 997 ألف لاجئ، حتى نهاية تشرين الثاني 2017، إضافة إلى لاجئين سوريين غير مسجلين لدى المفوضية، فيما تشير الحكومة اللبنانية إلى أن العدد 1.5 مليون لاجئ، وتقول إن وجودهم يضغط على الخدمات العامة وأدى إلى تراجع النمو الاقتصادي.