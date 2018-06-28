الذهب يواصل الهبوط ويسجل 16000 ليرة الاخبار الاقتصادية شارك

طرأ انخفاض جديد، يوم الخميس، على أسعار الذهب وبلغ سعر غرام الـ21 قيراط 16000 ألف ليرة.

وحددت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق سعر غرام الـ21 قيراط بـ16 الف ليرة للمبيع، و15900 ليرة للشراء. بينما حددت الجمعية سعر غرام الـ18 قيراط بـ13715 ليرة للمبيع، و13615 ليرة للشراء. وكان الذهب سجل انخفاضاً يوم الاربعاء عن مكتسباته السابقة، وبلغ الغرام معه سعر 16100 ليرة . سيريانيوز

2018-06-28 07:54:36 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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