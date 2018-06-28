أصدرت وزارة التربية، يوم الخميس، نتائج امتحانات الشهادة الثانوية بفروعها المختلفة “العامة والشرعية والصناعية والتجارية والنسوية لعام 2018.

وقالت الوزارة في بيان لها، ان نسبة النجاح في الثانوية العلمية بلغت 58.73%، وبلغ عدد المتقدمين 111240 طالباً، نجح منهم 65328 طالباً.

وتابعت الوزارة أن نسبة النجاح في الفرع الأدبي بلغت 41.64%، حيث بلغ عدد المتقدمين 68928 طالبا نجح منهم 28702 طالبا.

وبلغت نسبة النجاح في الثانوية الشرعية 63.53% بالمئة حيث بلغ عدد المتقدمين 1741 طالبا نجح منهم 1106 طالبا.

وكان أكثر من 224 ألف طالب وطالبة تقدموا إلى الدورة الأولى لامتحانات شهادة التعليم الثانوي العامة بمختلف فروعها العلمي والأدبي والشرعية والصناعية والتجارية والنسوية.

وكانت التربية حددت يوم الخميس 28 حزيران موعداً لصدور نتائج امتحان الشهادة الثانوية بمختلف فروعها.

سيريانيوز