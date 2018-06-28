وضعت الأمم المتحدة، يوم الأربعاء، قوات النظام السوري ضمن القائمة السوداء الخاصة بالدول المنتهكة لحقوق الأطفال.

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وأدرج الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش، في تقريره السنوي، نشرته وكالة (الاناضول)، قوات النظام السوري في القائمة السوداء الخاصة بالدول التي تنتهك حقوق الأطفال في الصراعات المسلحة.

وتضمنت القائمة أيضا تنظيم الدولة، وقوات حرس الحدود الميانمارية، والحوثيين، والميليشيات المتحالفة مع القوات الحكومية اليمنية.

والقائمة السوداء تدرج عليها الجماعات التي تتورط في تجنيد واستغلال الأطفال والعنف الجنسي ضدهم وقتلهم وتشويههم والهجمات على مدارس .

ويعيش الأطفال منذ بدء الأزمة في سوريا، أوضاع سيئة في جميع المجالات ، بالاضافة للمخاطر التي يتعرضون لها والتداعيات النفسية في ظل استمرار الغارات الجوية والقصف والحصار، فضلا عن مقتل وتشريد العديد منهم خلال الأحداث .