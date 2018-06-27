التحق منتخب البرازيل بركب المتأهلين إلى ثمن نهائي كأس العالم بروسيا 2018 بعد فوز مستحق 2-0 على صربيا ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الخامسة.

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وافتتح باولينيو النتيجة في الدقيقة (36) و اضاف تياغو سيلفا الهدف الثاني (68).



واحتل منتخب البرازيل صدارة المجموعة الخامسة برصيد 7 نقاط متقدما على سويسرا الثانية (5 نقاط) والمتأهلة بدورها الى الدور ذاته عقب التعادل مع كوستريكا 2-2.



وتواجه البرازيل في الدور المقبل المنتخب المكسيكي الذي حل ثانياً في المجموعة السادسة على رغم خسارته أمام السويد صفر-3 في الجولة الثالثة، الا انه استفاد من خسارة حامل اللقب ألمانيا أمام كوريا الجنوبية صفر-2 وخروجه من الدور الأول.