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البرازيل تتخطى صربيا وتواجه المكسيك بثمن نهائي مونديال روسيا 2018
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اخبار الرياضة
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التحق
منتخب البرازيل بركب المتأهلين إلى ثمن نهائي كأس العالم بروسيا 2018 بعد فوز مستحق
2-0 على صربيا ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الخامسة.
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وافتتح باولينيو النتيجة في الدقيقة (36) و اضاف
تياغو سيلفا الهدف الثاني (68).
واحتل منتخب البرازيل صدارة المجموعة الخامسة برصيد 7 نقاط متقدما على سويسرا
الثانية (5 نقاط) والمتأهلة بدورها الى الدور ذاته عقب التعادل مع كوستريكا 2-2.
وتواجه البرازيل في الدور المقبل المنتخب المكسيكي الذي حل ثانياً في المجموعة
السادسة على رغم خسارته أمام السويد صفر-3 في الجولة الثالثة، الا انه استفاد من
خسارة حامل اللقب ألمانيا أمام كوريا الجنوبية صفر-2 وخروجه من الدور الأول.
سيريانيوز
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2018-06-27 18:23:27
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