أرجع مركز المصالحة الروسي، يوم الأربعاء، سبب تدهور الوضع في منطقة الجنوب السوري، الى أنشطة الجماعات المسلحة المتواجدة هناك.

ونقلت وكالة (سبونتيك) عن رئيس المركز ألكسي تسيغانوف قوله، ان "الوضع الإنساني يتدهور في منطقة التهدئة الجنوبية الغربية بسبب الأنشطة المسلحة، فضلا عن"التجنيد القسري للسكان إلى صفوف التشكيلات المسلحة الخارجة عن القانون".

ويواصل الجيش النظامي حملته العسكرية، والتي بدأها منذ نحو اسبوع، بدعم من الطيران الروسي، ضد فصائل معارضة، في جنوب سوريا لاسيما في مناطق بريف درعا، مما أدى إلى سقوط ضحايا، وسط حركة نزوح من أهالي المناطق، فيما تحدثت مصادر مؤيدة عن تقدم حققه النظامي في المنطقة.

ويأتي التصعيد العسكري رغم ضغوط دولية ومن المعارضة السورية لوقف القصف، وقت شكلت فصائل "الجيش الحر" العاملة في جنوب سوريا "غرفة عمليات مشتركة" لصد هجمات النظامي.

ويحظى الجنوب السوري في الوقت الحالي باهتمام دولي مكثف، عقب الأنباء عن استقدام الجيش النظامي منذ أسابيع تعزيزات عسكرية إلى مناطق سيطرته، لشن عملية عسكرية، في حال فشلت المفاوضات.

واتفقت روسيا والأردن والولايات المتحدة، في تموز 2017، على إنشاء منطقة لخفض التوتر العسكري بجنوب غرب سوريا، تضم محافظات درعا والقنيطرة والسويداء.