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مجلس الشعب يقر تمديد العمل بقانون إعفاء مشتركي التأمينات الاجتماعية من الفوائد
الاخبار المحلية

وافق مجلس الشعب، يوم الأربعاء، على تمديد العمل بمشروع قانون يقضي باعفاء أصحاب الأعمال المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الفوائد لمدة سنة.


 

وذكرت وكالة (سانا)، ان المجلس اقر مشروع القانون المتضمن تمديد العمل بأحكام القانون رقم /4/ لعام 2016 القاضي بإعفاء أصحاب الأعمال المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الفوائد والمبالغ الإضافية المترتبة عليهم وعلى كافة الفئات المدينة للمؤسسة والمشمولة بأحكامه لمدة سنة اعتبارا من5/1/2018 ولغاية /4/1/2019/ .

وصدر  القانون رقم 15 لعام 2017 القاضي بتمديد العمل بأحكام القانون رقم 4 لعام 2016 القاضي بإعفاء أصحاب الأعمال المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الفوائد والمبالغ الإضافية المترتبة عليهم.

يذكر أن الرئيس بشار الأسد اصدر عام 2016، القانون رقم (4) لعام 2016 وتعليماته التنفيذية والقاضي بإعفاء أصحاب الأعمال من الغرامات والفوائد.

سيريانيوز

 
2018-06-27 19:29:40
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