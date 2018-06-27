أصيب شخصين بجروح، يوم الاربعاء، جراء سقوط قذائف صاروخية على حي الموكامبو بحلب.

ونقلت وكالة (سانا) عن مصدر في قيادة شرطة محافظة حلب قوله ان "4 قذائف صاروخية أطلقتها المجموعات الإرهابية المتمركزة في حي الزهراء وصالات الليرمون على حي الموكامبو بحلب، ما اسفر عن اصابة شخصين".

وتتعرض عدة احياء في مدينة حلب، والخاضعة لسيطرة النظام، لسقوط قذائف بين فترة وأخرى، تؤدي لسقوط ضحايا وحدوث اضرار مادية.