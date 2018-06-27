|
|
|
تطبيق إخباري بـ28 لغة مختلفة من "مايكروسوفت"
|
علوم وتكنولوجيا
|
أطلقت
شركة "مايكروسوفت" تطبيقا إخباريا جديد يحمل اسم Microsoft
News، يقوم بجمع المقالات من جميع أنحاء الويب ونشرها في مكان واحد، حتى
يتمكن المستخدم من الاطلاع عليها بسهولة دون البحث داخل كافة المواقع الإخبارية.
وقال تقرير من "تك كرانش" الأمريكي، تبث مايكروسوفت أخبارا منذ إطلاق MSN في
عام 1995 لكن بعد 23 عاما تغيرت الصحافة والطريقة التي نستهلك بها الأخبار، لذلك
فكرت الشركة في التطبيق الجديد، الذى ينظم بشكل أساسي القصص الشائعة من خلال عرض
صور مصغرة، بالإضافة إلى العناوين الرئيسية، ويسهل التمرير خلالها لاختيار قراءة
المقالة الكاملة.
وسيعمل التطبيق الذى تم تصميمه حديثًا لمنصتي iOS و Android على
تشغيل الأخبار على "Microsoft
Edge"، وتطبيق الأخبار في Windows
10، و Skype ،
و Xbox،
وOutlook.com.
وأضاف التقرير أن التطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعي (AI) ومحررين
بشريين للعثور على قصص من أكثر من 3000 مطبوعة، كما إنه سيكون متاح في جميع أنحاء
العالم وفى 28 لغة مختلفة.
|
|
2018-06-27 10:11:40
|
شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي: