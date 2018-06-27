أطلقت شركة "مايكروسوفت" تطبيقا إخباريا جديد يحمل اسم Microsoft News، يقوم بجمع المقالات من جميع أنحاء الويب ونشرها في مكان واحد، حتى يتمكن المستخدم من الاطلاع عليها بسهولة دون البحث داخل كافة المواقع الإخبارية.

وقال تقرير من "تك كرانش" الأمريكي، تبث مايكروسوفت أخبارا منذ إطلاق MSN في عام 1995 لكن بعد 23 عاما تغيرت الصحافة والطريقة التي نستهلك بها الأخبار، لذلك فكرت الشركة في التطبيق الجديد، الذى ينظم بشكل أساسي القصص الشائعة من خلال عرض صور مصغرة، بالإضافة إلى العناوين الرئيسية، ويسهل التمرير خلالها لاختيار قراءة المقالة الكاملة.

وسيعمل التطبيق الذى تم تصميمه حديثًا لمنصتي iOS و Android على تشغيل الأخبار على "Microsoft Edge"، وتطبيق الأخبار في Windows 10، و Skype ، و Xbox، وOutlook.com.