أكد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ونظيره الامريكي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، على اهمية تطبيق الاتفاق الخاص بمدينة منبج بريف حلب.

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ونقلت وكالة (الاناضول) عن مصادر في الرئاسة التركية قولها ان ترمب أجرى اتصالاً هاتفياً بإردوغان، لتهنئته بالفوز في انتخابات الرئاسة التي أجريت الأحد الماضي،".

واشار المصادر الى ان الطرفين أكدا "استمرار التعاون في مكافحة الإرهاب، و أهمية تطبيق خارطة الطريق المتعلقة بمنبج".

وكانت رئاسة الأركان التركية اعلنت، في 18 حزيران الجاري، بدء الجيشين التركي والأمريكي تسيير دوريات مستقلة على طول الخط الواقع بين منطقة "عملية درع الفرات"، ومدينة منبج شمالي سوريا.

ووافقت تركيا والولايات المتحدة الأمريكية ، الشهر الجاري، على خارطة طريق بشأن مدينة منبج بريف حلب، وذلك عقب لقاء جمع بين وزيري خارجية البلدين.

وبحسب التصريحات التركية، فان الجدول الزمني حيال خارطة طريق منبج سينفذ خلال 90 يوم.

وبدأت وحدات "حماية الشعب الكردية" السورية، في وقت سابق من الشهر الجاري، بسحب مستشاريها العسكريين من منبج.

ويتضمن اتفاق منبج تشكيل دوريات أميركية ــ تركية، وخروج "وحدات حماية الشعب" الكردية إلى شرق الفرات، بعد نزع سلاحها، وتشكيل مجلس مدني.