أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم الأربعاء، مباحثات مع مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي، حول الأوضاع في سوريا.

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وذكرت الخارجية الروسية، في بيان، نشرته وكالة (سبونتيك)، انه "جرى تبادل الآراء حول القضايا الراهنة بالأجندة الدولية بما في ذلك الأوضاع حول سوريا وفي أوكرانيا".

ومن المقرر ان يجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي جون بولتون في موسكو، بحسب ما أعلنه المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف.

وتهدف زيارة المسؤول الامريكي الى موسكو لمناقشة عقد اجتماع محتمل بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين

ولم يصدر حتى الآن أي تأكيد رسمي من موسكو أو واشنطن يحسم مسألة موعد ومكان اللقاء بين الزعيمين.