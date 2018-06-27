أرجع السفير السوري بموسكو رياض حديد سبب الهجوم الإسرائيلي على مطار دمشق الدولي، إلى النجاحات التي حققها الجيش النظامي في الميدان.

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وذكرت صحيفة "إزفستيا" الروسية، نقلا عن السفير حداد ، أن" تل أبيب ردت من خلال الإغارة على مطار دمشق الدولي على نجاحات الجيش السوري في محافظتي درعا والسويداء وبادية الشام".

وسقط صاروخين إسرائيليين ، ليلة الاثنين- الثلاثاء، قرب مطار دمشق الدولي، دون ورود أنباء عن وقوع خسائر بشرية.

ويشن الجيش النظامي منذ أيام عملية عسكرية ضد مقاتلي المعارضة في مناطق بالقنيطرة وريف درعا بجنوب غرب البلاد المتاخمة للخط الفاصل بين سوريا و الجولان المحتل، رغم تهديدات واشنطن وتحذيرات وضغوطات دولية بوقف القصف والالتزام باتفاق "خفض التصعيد"..

وشنت اسرائيل في الفترة الاخيرة سلسلة غارات على اهداف قالت انها استهدفت منها مواقع عسكرية إيرانية او تابعة لـ"حزب الله" اللبناني في مناطق بسوريا، مهددة مراراً بالرد بكل قوة على أي انتهاك لسيادتها وتهديد أمنها

وأشارت الصحيفة إلى أن السفير رياض حداد قال إن "الوجود الإيراني في سوريا محصور بالمستشارين العسكريين الذين أتوا إلى سوريا في إطار التعاون في مواجهة الإرهابيين."

وتعتبر إيران تواجد قواتها في سوريا أمر شرعي، وجاء بطلب من دمشق، ولن تخرج منها، وذلك رداً على مطالبات دولية لاسيما إسرائيل و أميركا بإخراج القوات الإيرانية من سوريا.

وتنفي السلطات السورية وجود قواعد عسكرية إيرانية في سوريا ، مشيرة إلى وجود مستشارين إيرانيين يعملون إلى جانب الجيش النظامي .

وتُعتبَر إيران من الدول الضامنة إلى جانب روسيا و تركيا في اتفاق خفض التوتر في سوريا الذي تمّ التوصل إليه في اتفاق أستانا بشأن الأزمة السورية.