ودع المنتخب الألماني، حامل لقب، مونديال روسيا في مفاجأة مدوية بعد الخسارة 2-0 أمام كوريا الجنوبية على ملعب "كازان"، فيما انتزع المنتخب السويدي صدارة المجموعة بفوز مهم وكبير على المكسيك 3-صفر الأربعاء في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

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سجل هدفي المنتخب الكوري كيم يونج جون (92)، وسون هيونج مين (96) ليتأكد تأهل السويد في الصدارة والمكسيك كوصيف عن المجموعة السادسة.

وكان المنتخب الألماني بحاجة إلى الفوز بأكبر عدد من الأهداف للتأهل إلى دور الـ16، ومواصلة حملة الدفاع عن لقبه الذي حققه في النسخة الماضية لبطولة كأس العالم التي أقيمت في البرازيل.

بالمقابل كانت كوريا بحاجة للفوز بهدفين أو أكثر للتأهل شرط خسارة السويد أمام المكسيك.

وتواجه السويد بثمن النهائي ثاني المجموعة الخامسة ( صربيا او سويسرا او البرازيل)، فيما تلعب المكسيك مع متصدر المجموعة الخامسة.

وضمن نفس المجموعة، افتتح لودفيغ أوغوستينسون (50) التسجيل ثم أضاف القائد أندرياس غرانكفيست الهدف الثاني (62) وسجل المدافع إدسون ألفاريز خطأ في مرماه هدف السويد الثالث.



وزعزع المنتخب السويدي أركان المجموعة السادسة باحتلاله المركز الأول برصيد 6 نقاط وتأهله لثمن النهائي رفقة المكسيك (6 نقاط في المركز الثاني) وغادرت ألمانيا، بطلة العالم 2014، المونديال بعد هزيمتها أمام كوريا الجنوبية صفر-2.