يعتزم الموفد الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا، في وقت قريب، عقد لقاء مع مجموعة السداسية والدول الضامنة للهدنة بشأن اللجنة الدستورية السورية.

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وقال نائب رئيس "هيئة التفاوض"، خالد المحاميد، في تصريح لوكالة (سبونتيك)، ان "دي ميستورا سيجري مباحثات نهاية الشهر القادم في مدينة جنيف مع الدول الثلاث الضامنة في أستانا (روسيا وتركيا وإيران) وكذلك مع السداسية (أمريكا، بريطانيا وفرنسا وألمانيا والأردن والسعودية)، تتناول تفعيل اللجنة الدستورية".

وعقد الموفد الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا، منذ ايام، اجتماعات تشاورية في جنيف مع ممثلي الدول الضامنة للهدنة (ايران – روسيا – تركيا)، لبحث ملف تشكيل اللجنة الدستورية.

وسلمت 3 مجموعات من المعارضة السورية (منصة موسكو) و (تيار الغد السوري) و (التيار الوطني الديمقراطي السوري) للموفد الاممي لائحة مشتركة تضم أسماء مرشحيها للجنة الدستورية ، فيما لم تنته "هيئة التفاوض" من تشكيل لائحة مرشحيها لتشكيل اللجنة .

وتسلمت الأمم المتحدة قائمة مرشحين للجنة الدستورية من قبل الحكومة السورية، مضيفة انها تجري بحثها بالعناية.

وكان المشاركون في "مؤتمر الحوار الوطني السوري"، الذي انعقد في سوتشي الروسية يوم 30 كانون الثاني الماضي، اتفقوا على تشكيل لجنة دستورية من شأنها أن تعمل مع دي ميستورا على إعداد مقترحات خاصة لصياغة دستور جديد لسوريا.