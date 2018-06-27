حذر الموفد الاممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، يوم الأربعاء، من أن العمليات العسكرية الجارية في جنوب سوريا ستعيق التقدم في مسألة تشكيل اللجنة الدستورية، كما ستزيد التوتر مع إسرائيل.

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ونقلت وكالات انباء عن دي ميستورا، خلال جلسة لمجلس الأمن، بأن الأمم المتحدة "قلقة من التصعيد العسكري" في جنوب شرق سوريا، ونحن " نشاهد عمليات عسكرية ، شبيهة بعمليات غوطة الشرقية وحلب، وهي واسعة النطاق وقصفا جويا وإطلاق نار من الجانبين".

واعتبر دي ميستورا أن العمليات العسكرية في جنوب سوريا "تقوض التقدم المحدود الذي تحقق حاليا في المحادثات السياسية الدولية، والتي تركز على جهود لتشكيل لجنة دستورية، كما قد تزيد من التوتر مع إسرائيل".

ويواصل الجيش النظامي حملته العسكرية، والتي بدأها منذ نحو اسبوع، ضد فصائل معارضة، في جنوب سوريا لاسيما في مناطق بريف درعا، مما أدى إلى سقوط ضحايا، وسط حركة نزوح من أهالي المناطق، فيما تحدثت مصادر مؤيدة عن تقدم حققه النظامي في المنطقة.

ويأتي التصعيد العسكري رغم ضغوط دولية ومن المعارضة السورية لوقف القصف، وقت شكلت فصائل "الجيش الحر" العاملة في جنوب سوريا "غرفة عمليات مشتركة" لصد هجمات النظامي.

ويحظى الجنوب السوري في الوقت الحالي باهتمام دولي مكثف، عقب الأنباء عن استقدام الجيش النظامي منذ أسابيع تعزيزات عسكرية إلى مناطق سيطرته، لشن عملية عسكرية، في حال فشلت المفاوضات.

واتفقت روسيا والأردن والولايات المتحدة، في تموز 2017، على إنشاء منطقة لخفض التوتر العسكري بجنوب غرب سوريا، تضم محافظات درعا والقنيطرة والسويداء.

وعن تشكيل اللجنة الدستورية السورية، اعلن دي ميستورا عن تقدم بشان هذه المسألة ، مشيرا الى انه " أجرى مشاورات في جنيف مع ما تسمى بـ"المجموعة المصغرة" التي تتضمن دبلوماسيين من الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا والأردن والسعودية حول تشكيل اللجنة الدستورية".

ودعا المسؤول الأممي إلى أن "تتضمن اللجنة الدستورية 30 % من النساء لضمان مشاركة المرأة".

وعقد الموفد الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا، منذ ايام، اجتماعات تشاورية في جنيف مع ممثلي الدول الضامنة للهدنة (ايران – روسيا – تركيا)، لبحث ملف تشكيل اللجنة الدستورية.

وسلمت 3 مجموعات من المعارضة السورية (منصة موسكو) و (تيار الغد السوري) و (التيار الوطني الديمقراطي السوري) للموفد الاممي لائحة مشتركة تضم أسماء مرشحيها للجنة الدستورية ، فيما لم تنته "هيئة التفاوض" من تشكيل لائحة مرشحيها لتشكيل اللجنة .

وتسلمت الأمم المتحدة قائمة مرشحين للجنة الدستورية من قبل الحكومة السورية، مضيفة انها تجري بحثها بالعناية.

وكان المشاركون في "مؤتمر الحوار الوطني السوري"، الذي انعقد في سوتشي الروسية يوم 30 كانون الثاني الماضي، اتفقوا على تشكيل لجنة دستورية من شأنها أن تعمل مع دي ميستورا على إعداد مقترحات خاصة لصياغة دستور جديد لسوريا.