أصدرت إدارة المدينة الجامعية بدمشق قراراً ينص على منع "الأركيلة والسخانات الكهربائية" منعاً باتاً داخل الوحدات السكنية.

وأفادت صحيفة (الوطن) المحلية، في عددها الصادر الثلاثاء، أن الإدارة منحت بموجب إعلان لها مهلة أسبوع لإخراج جميع الأراكيل ضمن الوحدات.

وأشارت إدارة جامعة دمشق في الإعلان إلى أنه "في حال تم ضبط المخالفين خلال الجولات التي ستجريها الإدارة بالتنسيق مع الهيئة المركزية لاتحاد طلبة سورية سيتم فرض عقوبة تصل إلى الفصل من السكن".

يذكر أن المدينة الجامعية بدمشق أنشئت عام 1961، وشهدت في السنوات الأخيرة ازدحاماً كبيراً في عدد المقيمين من الطلاب.

سيريانيوز