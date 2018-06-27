تمكنت وحدات الجيش النظامي، يوم الأربعاء، من إحباط هجمات بعربات مفخخة لمقاتلي تنظيم "جبهة النصرة" على نقاط عسكرية على الأطراف الغربية والشرقية لمدينة درعا.

ونقلت وكالة (سانا) الرسمية، عن مصدر عسكري ،قوله أن "المجموعات المسلحة بزعامة جبهة النصرة واصلت زعزعة الأمن والاستقرار في الجنوب ومنع الوصول بالمصالحات المحلية إلى التطبيق الفعلي عبر شن عدد من العمليات الإرهابية الانتحارية بالعربات المفخخة على نقاط تمركز الجيش في الأطراف الغربية والشرقية لمدينة درعا".

وأضاف المصدر أن "وحدات الجيش تصدت للهجمات الإرهابية بوسائط الـ م/د وقامت بعملية خاطفة مضادة على مواقع (جبهة النصرة) وكبدتها خسائر كبيرة".

ولفت المصدر إلى أنه "نتيجة العملية دمرت وحدات الجيش أكثر من 10 سيارات دفع رباعي مزودة برشاشات ثقيلة ومدافع مضادة للطائرات إضافة إلى العديد من مرابض المدفعية والهاون والدبابات وعربات الـ/ ب.م.ب/واستولت على أعداد أخرى كانت بحوزة المسلحين".

وأشارت (سانا ) إلى أن وحدات من الجيش بدأت بعد ظهر الأربعاء عملية التمهيد الناري أمام تقدم الوحدات العسكرية في القطاع الجنوبي الشرقي من مدينة درعا باتجاه منشات الصوامع ، بهدف قطع طرق وخطوط إمداد المسلحين من الريف الشرقي إلى درعا البلد ومنطقة طريق السد ودرعا البلد باتجاه الحدود الأردنية وذلك بعد تحرير بلدتي بصر الحرير ومليحة العطش.

أعلن مصدر عسكري، يوم الثلاثاء، أن الجيش النظامي استعاد بلدتي بصر الحرير ومليحة العطش بريف درعا، من قبضة تنظيم "جبهة النصرة".

ويواصل الجيش النظامي حملته العسكرية، والتي بدأها منذ نحو اسبوع، ضد فصائل معارضة، في جنوب سوريا لاسيما في مناطق بريف درعا، مما أدى إلى سقوط ضحايا، وسط حركة نزوح من اهالي المناطق، فيما تحدثت مصادر مؤيدة عن تقدم حققه النظامي في المنطقة.

ويأتي التصعيد العسكري رغم تهديد واشنطن باتخاذ "إجراءات صارمة" رداً على أي "انتهاك" وضغوط دولية لوقف القصف، وقت شكلت فصائل "الجيش الحر" العاملة في جنوب سوريا "غرفة عمليات مشتركة" لصد هجمات النظامي.

ويحظى الجنوب السوري في الوقت الحالي باهتمام دولي مكثف، عقب الأنباء عن استقدام الجيش النظامي منذ أسابيع تعزيزات عسكرية إلى مناطق سيطرته، لشن عملية عسكرية، في حال فشلت المفاوضات.

وجنوب غرب سوريا الواقع على الحدود مع الأردن ومرتفعات الجولان واحد من الأجزاء التي لا تزال خارج سيطرة النظام بعد 7 سنوات من اندلاع الصراع.

وتكتسب منطقة الجنوب خصوصيتها من أهمية موقعها الجغرافي الحدودي مع إسرائيل والأردن، عدا عن قربها من دمشق

واتفقت روسيا والأردن والولايات المتحدة، في تموز 2017، على إنشاء منطقة لخفض التوتر العسكري بجنوب غرب سوريا، تضم محافظات درعا والقنيطرة والسويداء.

سيريانيوز