أعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة، يوم الأربعاء، استعادة السيطرة بشكل كامل على بادية ديرالزور من مقاتلي تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش).

وقالت القيادة العامة للجيش، في بيان صادر عنها، نشرته وكالة (سانا)، ان"القوات العاملة في دير الزور وبدعم من سلاح الجو في الجيش استكملت طرد تنظيم (داعش) من بادية دير الزور بالكامل وتحرير مساحة تقدر ب5800 كيلومتر مربع بعد سلسلة معارك عنيفة ".

وكان الجيش النظامي استعاد، الاثنين الماضي، منطقة تقدر مساحتها ب (1800) كم مربع، ووصل إلى الحدود العراقية في النقطة (400) غرب البوكمال بعد معارك مع "داعش".

ونفذت وحدات الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة في التاسع من أيار الماضي، عملية عسكرية في بادية دير الزور لتحريرها من جيوب مسلحي "داعش".

وخسر تنظيم "داعش" في الفترة الأخيرة مساحات واسعة،كانت خاضعة تحت سيطرته في سوريا والعراق، بعد حملات شنها ضده الجيش النظامي المدعوم من روسيا من جهة،والمقاتلين الأكراد المدعومين من التحالف الدولي بقيادة واشنطن من جهة أخرى.

ولايزال تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" يحتفظ بجيوب ينتشر فيها بضعة آلاف من المقاتلين، من دون أن يكون له مقرات.

سيريانيوز