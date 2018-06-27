نفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أنباء تقضي بانسحابها من اتفاقية منطقة خفض التصعيد الجنوبية في سوريا.

وقالت الوزارة في بيان لها نقلته وكالة سبوتينك الروسية ان "أنباء وكالة أنباء الأناضول التركية المنقولة عن صفحة مزورة لقاعدة حميميم في شبكات التواصل الاجتماعي حول مزاعم عن "انسحاب روسيا من الاتفاقية حول منطقة خفض التصعيد الجنوبية لا تطابق الواقع".

وأكدت القاعدة الجوية الروسية في "حميميم" بسوريا عدم امتلاكها أية مواقع أو صفحات في شبكات التواصل الاجتماعي.

وأضافت وزارة الدفاع "أن جميع المعلومات المتعلقة بأنشطة القوة العسكرية الروسية في الجمهورية العربية السورية يتم نقلها حصرا من قبل ممثلي وزارة الدفاع الروسية، وكذلك من خلال المصادر الرسمية لوزارة الدفاع الروسية على الأنترنت".

وكانت وكالة الأنباء التركية "الأناضول" في إشارةً إلى "الصفحة الزائفة" لقيادة القاعدة الجوية "حميميم" في الشبكة الاجتماعية، قد نقلت انباء حول "انسحاب روسيا من الاتفاقية حول منطقة خفض التصعيد الجنوبية".

و تم الإعلان في تموز عام 2017 عن اتفاق حول إنشاء منطقة خفض التصعيد في جنوب سورية، بين كل من الأردن وروسيا والولايات المتحدة، وانعقد الاجتماع حينها في العاصمة عمّان، وكان ثمرة عملية لـ مؤتمر "أستانا".

وكان مركز المصالحة الروسي في سوريا، أعلن يوم الاثنين 25 حزيران أن القوات الحكومية وتشكيلات "الجيش السوري الحر"، بدعم من القوات الجوية الروسية، صدت هجوما لمسلحي "جبهة النصرة" على مناطق خفض التصعيد الجنوبية.

سيريانيوز