طرحت شركة "مايكروسوفت" تحديثا جديدا لتطبيق Outlook على نظام تشغيل أندرويد، والذى وفر للمستخدمين ميزة تمنع تحميل التنزيلات غير الضرورية، لمن قاربت باقات الانترنت لديه على الانتهاء.

وبين موقع phonearena الهندي، ان التحديث الجديد يضيف إعدادًا في Outlook يتيح للمستخدمين تعطيل التحميل التلقائي للصور عند إجراء اتصالات مقننة.

ولا تزال ميزة "التنزيلات التلقائية" قيد التشغيل بشكل افتراضي، لذا ستحتاج إلى الانتقال إلى إعدادات Outlook لتعطيل الميزة، من خلال تفعيل الزر الموجود أمام خيار Block external images.

وكانت شركة "مايكروسوفت" تعمل مؤخرا على إضافة مميزات جديدة إلى تطبيق Outlook للهواتف الذكية، والتي قدمت مؤخرا شريطًا سفليًا جديدًا مع ميزة البحث المتقدم في الأمام والوسط.

سيريانيوز