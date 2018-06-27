كشفت تقارير، إن شركة "أبل" ستضيف ميزة الغاء الضوضاء ومقاومة الماء الى سماعة الرأس "أيربودس" اللاسلكية العام القادم.

وقال تقرير من موقع "بلومبرج" الأمريكى، ستضيف "أبل" ميزة إلغاء الضوضاء إلى سماعاتAirPods فى وقت ما من عام 2019.

كما يشير التقرير إلى تأخر طرح تلك النماذج الحديثة التي أشيع أنه سيتم يتم إصدارها قبل نهاية عام 2018

ومن المتوقع ان لا تكون أجهزة AirPods المقاومة للمياه والمضادة للضوضاء هي الطراز الوحيد الذى تطوره أبل حاليا، إذ يشير التقرير إلى أن الشركة الأمريكية ستطرح نسخة جديدة من السماعات تدعم تفعيل سيرى بدون استخدام اليدين في وقت لاحق من هذا العام.

وفي ذات السياق، تعمل أبل أيضًا على نموذج HomePod الجديد للعام المقبل.

سيريانيوز