تعمل خدمة التراسل الفوري الشهيرة "واتساب" على ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بإخفاء ملفات وسائط واتساب من الظهور ضمن "معرض" الصور. Gallery

وقال موقع gadgetsnow الهندي، يمكن تفعيل هذه الميزة من خلال الذهاب إلى "الإعدادات" ثم الضغط على "الدردشة"، ليجد المستخدم خيار جديد يعرف بـ "‘Media visibility"، والذى يكون في وضعية عدم التفعيل بشكل إفتراضي.

وبمجرد تفعيله فلن تظهر الصور والفيديوهات التي تصل على واتس آب في معرض الصور، كذلك فإن هذه الميزة تتيح للمستخدمين تخصيص تفضيلات رؤية الوسائط لدردشات معينة أيضا، لكن رغم ذلك لا يوجد تاريخ إطلاق محدد مذكور لهذه الميزة.

وفي الوقت الحالي، من الممكن أن يرى الغرباء صور رسائل "واتساب" المحرجة ، إذا وقع الهاتف في يدهم، فعلى سبيل المثال، إذا أعطى المستخدم هاتفه الذكي لصديق ما لتصفح الصور الفوتوغرافية، داخل "المعرض" سيكون قادر على رؤية جميع الصور ومقاطع الفيديو الشخصية التي تم إرسالها على واتس آب وهو الأمر الذى يكون محرج للبعض.

سيريانيوز