أعلنت شركة "غوغل" عن تحديث جديد لمتصفح "كروم" على منصة أندرويد، الذي يوفر للمستخدمين القدرة على تصفح الإنترنت والمواقع المختلفة حتى في حالة عدم وجود اتصال بالإنترنت بالفعل "اوفلاين".

ونقل موقع TOI الهندي، عن أماندا بوس مدير المنتجات في كروم " عندما يكون المستخدم متصل بشبكة WiFi مجانية غير مقيَّدة، سيعمل كروم تلقائيًا على تنزيل المحتويات ذات الصلة، استنادًا إلى المحتوى الأكثر شيوعًا في موقع المستخدم الجغرافي".

وسيكون المحتوى الذى تم تنزيله تلقائيًا متاحًا إلى جانب كل المحتويات الأخرى التي قام المستخدم بتحميلها بنفسه، والتي يمكن الوصول إليها جميعا في أي وقت، حتى بدون الاتصال بالإنترنت.

وأضافت بوس "إذا سجل المستخدم الدخول إلى كروم، فسيحصل أيضًا على مقالات ملائمة له، استنادًا إلى سجل التصفح".

ومن المنتظر أن يكون "كروم" على أندرويد متاحًا في أكثر من 100 بلد بما فى ذلك الهند ونيجيريا وإندونيسيا والبرازيل.

ومن المقرر ان يتمكن المستخدمون الذين يقومون بالتحديث إلى أخر إصدار من كروم على أندرويد في متجر Google Play من استخدام هذه الميزة.

سيريانيوز