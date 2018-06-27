سقط قتلى وجرحى، يوم الأربعاء، جراء انفجار مفخختين في مدينة عفرين بريف حلب شمال سوريا.

ونقلت وكالة (سبوتنيك) الروسية عن مصادر أهلية لم تسمها قولها ان "قتلى وجرحى سقطوا في انفجار سيارتين مفخختين وقعا وسط مدينة عفرين".

وبينت المصادر أن "المسلحين طوقوا المنطقة التي وقع فيها الانفجار في أحد مقرات (الجبهة الشامية)، بالقرب من دوار كاوا حداد جانب سوق الهال وسط مدينة عفرين ما ادى الى تدمير المقر بالكامل".

وتحدثت المصادر الأهلية عن وقوع اشتباكات فجر الأربعاء، بين مسلحي "لواء المعتصم" و"الجبهة الشامية"، بالقرب من دوار كاوا حول تقاسم مسروقات من المدينة الصناعية في عفرين، أدت إلى وقوع قتلى وجرحى من الطرفين.

من جانبها قالت مصادر موالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي ان عدد القتلى ارتفع الى 10 أشخاص، جراء انفجار بمفخختين وقع وسط عفرين.

بالمقابل، قالت مصادر معارضة عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، ان "السيارة الأولى انفجرت في حي الفيلات على طريق جنديرس بجانب مشفى ديرسم جنوبي المدينة قرب منزل قائد الشرطة العسكرية، في حين وقع الانفجار الثاني في دوار كاوا حداد بالقرب من السرايا وسط عفرين".

وتحدثت المصادر عن حصيلة غير نهائية من القتلى والجرحى جراء التفجيرين.

ولم تتبن أي جهة مسؤوليتها عن التفجيرات، التي وقعت في عفرين الخاضعة لسيطرة فصائل "الجيش الحر" المدعوم من تركيا منذ 18 آذار 2018.

سيريانيوز