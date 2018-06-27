خسر الذهب، يوم الأربعاء، بعض مما حققه، وهبط سعره إلى 16200 ليرة لغرام الـ21 قيراط.

وحددت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق، سعر غرام الذهب من عيار 21 قيراط بـ16200 ليرة للمبيع، و16100 ليرة للشراء,

كذلك حددت الجمعية سعر غرام الذهب من عيار 18 قيراط بـ13886 ليرة للمبيع، وبـ13786 ليرة للشراء.

وكان الذهب سجل يوم الثلاثاء ارتفاعاً بسيطاً بلغ معه غرام الـ21 قيراط 16300 ليرة.

سيريانيوز