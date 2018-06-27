أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، يوم الأربعاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيجتمع مع مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي جون بولتون في موسكو.

وقال بيسكوف، أن "الرئيس سيستقبل بولتون في الكرملين، ستجري محادثات كهذه اليوم"​​​.

ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف بداية مع بولتون خلال زيارته لموسكو، التي تهدف لمناقشة عقد اجتماع محتمل بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين.

ورجحت وسائل إعلام غربية سابقا، أن يعقد اللقاء بين بوتين وترامب في شهر تموز القادم، وبالتالي، وفقا لمصادر وكالة بلومبرغ، فهناك احتمالان لمثل هذا الاجتماع، قبل قمة الناتو، التي ستعقد في 11 تموز في بروكسل، وبعد زيارة ترامب إلى المملكة المتحدة في 13 تموز.

ولم يصدر حتى الآن أي تأكيد رسمي من موسكو أو واشنطن يحسم مسألة موعد ومكان اللقاء بين الزعيمين.

سيريانيوز