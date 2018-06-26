تعادل منتخبا فرنسا والدنمارك بدون اهداف في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات الدور الأول لكأس العالم روسيا 2018، ليتصدر الأول المجموعة الثالثة ويتأهل الثاني معه الى الدور ثمن النهائي

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وفضل مدرب الديوك اشراك تشكيلة احتياطية من اللاعبين بعدما كانت فرنسا قد ضمنت التأهل الى ثمن النهائي بعد تحقيقها فوزين.

أما الدنمارك، فكانت تنافسها استراليا التي في حاجة الى الفوز على الأقل على البيرو في المباراة الثانية التي أقيمت تزامنا في سوتشي.

الا ان أبطال آسيا خسروا 0-2، ليودعوا مع المنتخب الأميركي الجنوبي البطولة.



يشار الى انها المباراة الأولى في المونديال الروسي التي تنتهي بالتعادل السلبي.

وفي اللقاء الثاني، قاد المهاجم باولو غيريرو المنتخب البيروفي الى توديع مونديال روسيا بفوز معنوي على نظيره الاسترالي 2-صفر على ملعب "فيشت" الاولمبي في سوتشي.



وصنع القائد المخضرم باولو غيريرو (34 عاما) الهدف الاول لاندري كاريو (18)، وسجل الثاني في الدقيقة 50، رافعا غلته التهديفية الدولية الى 36 هدفا في 92 مباراة.



وهو الفوز الاول للبيرو في النسخة الحالية من كأس العالم التي عادت اليها للمرة الاولى منذ 1982، والاول لها منذ تغلبها على ايران 4-1 في الدور الاول لمونديال 1978 عندما خرجت من الدور الثاني.



وحققت البيرو ما كانت تصبو اليه بعد خسارتين قاسيتين امام الدنمارك وفرنسا بنتيجة واحدة صفر-1 بعد عرضين جيدين، وهو توديع المونديال بأفضل نتيجة ممكنة بعدما خرجت من المنافسة خالية الوفاض.