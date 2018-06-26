عانى المنتخب الأرجنتيني قبل حجز مكانه في الدور ثمن النهائي لكأس العالم 2018 بروسيا، بعد فوزه الصعب والمثير على المنتخب النيجيري 2-1 الثلاثاء، في المرحلة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة.

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جاءت أهداف الأرجنتين عبر ليونيل ميسي في الدقيقة 14 وماركوس روخو في الدقيقة في الدقيقة 86، فيما سجل فيكتور موزيس هدف نيجيريا من ركلة جزاء في الدقيقة 50.



ورافقت الأرجنتين كرواتيا التي تأهلت في الصدارة بفوزها على أيسلندا 2-1 أيضاً.



أنهت كرواتيا دور المجموعات بالعلامة الكاملة بتحقيقها فوزها الثالث تواليا والقضاء على أمل ايسلندا بعد الفوز عليها 2-1 الثلاثاء في روستوف، لتواجه في ثمن النهائي الدنمارك التي أنهت المجموعة الثالثة في المركز الثاني.



وكانت كرواتيا ضامنة لتأهلها قبل الجولة الأخيرة لمنافسات المجموعة الرابعة بفوزها بمباراتيها الأوليين على نيجيريا (2-صفر) ثم الأرجنتين (3-صفر)، ثم أضافت فوزا ثالثا الإثنين رغم مشاركتها بتشكيلة رديفة.

رفعت الأرجنتين رصيدها إلى 4 نقاط في المركز الثاني لتواجه فرنسا متصدرة المجموعة الثالثة بالدور ثمن النهائي.

وودعت نيجيريا المونديال بالمركز الثالث برصيد 3 نقاط وتذيلت آيسلندا الترتيب برصيد نقطة واحدة.