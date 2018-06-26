أيّدت المحكمة العليا الأميركية، قرار الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، حظر دخول مواطني 5 دول ذات غالبية إسلامية.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا

وذكرت وكالة (رويترز) أن هيئة المحكمة أصدرت قرارها بأغلبية خمسة أصوات مقابل أربعة لتنهي بشكل مؤقت معركة شرسة في ساحات المحاكم حول ما إذا كانت تلك السياسة تمثل حظرا غير قانوني على المسلمين. ويهيمن المحافظون على هيئة المحكمة العليا بأغلبية خمسة قضاة.

وبهذه المصادقة، يستطيع ترامب المطالبة بالتبرئة من تهم المحاكم الدنيا التي اعتبرت مرسوم الرئيس الأمريكي حول الهجرة انتهاكا للدستور وتمييزا ضد المسلمين.

وكان ترامب أصدر مرسوما، يطال مواطني سوريا وإيران واليمن والسودان والصومال وليبيا، في أيلول الماضي كما وقع ترامب، في 6 آذار 2017، أمرا تنفيذيا يحظر دخول مواطني الدول المسلمة الستة أعلاه إلى الولايات المتحدة.

وشهدت ولايات أمريكية مختلفة،في وقت سابق مظاهرات منددة بسماح المحكمة العليا بالتطبيق "المشروط" لأمر الرئيس دونالد ترامب التنفيذي، بحظر دخول مواطني ست دول أكثرية سكانها من المسلمين لأمريكا.